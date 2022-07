M5s | basta con l’agonia e le questioni simboliche | bisogna rivoluzionare

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sì sa che per i 5S lesono fondamentali, o almeno lo sono per il loro elettorato. Che adesso sembra spingere per l’uscita del Movimento dal governo, perché quella che potremmo riassumere come la dialettica ‘dentro-fuori’, tra le, è forse la più importante. Dentro o fuori dalla politica, dentro o fuori dal palazzo. Ebbene, i 5S sono ormai da anni dentro: hanno governato con la Lega, con il Pd, perfino con Mario Draghi: dunque con tutti tranne che con Giorgia Meloni. Dunque, occorre dirselo, difficile risalire la china e rifarsi una verginità politica agitando la questione della purezza, o – per stare alla nostra metafora – del totalmente ‘fuori’. Ora però, dopo tutto e a poco tempo dalle elezioni, i 5S sono appesi quanto mai al dilemma: che fare? Rimanere nel governo e subire ...

che, appunto, la Lega sappia approfittarne per 'voltare pagina' e diventare 'i gruppi di ... quali sarebbero i diktat Abbiamo solo fatto una constatazione di realtà fa notare qualcuno Se...... però lunedì quando sullo stesso decreto ci sarà il voto finale a scrutinio segreto, ilsi asterrà. Ma non. Il leader Conte non garantisce che al Senato ilpossa nuovamente votare la ... Non c'è da aspettarsi niente di buono dal capo del M5s, che resta sì al governo ma con ampia libertà di logoramento ...