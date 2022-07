Lo chef Edgar Núñez rifiuta di ospitare gratis una influencer | “Scroccona”

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 luglio 2022) Da quando Instagram ha permesso a moltidi monetizzare il ‘prodottoin cambio di visibilità‘ è diventato normalità. Molte aziende contattano loro stesse gliper mandar loro gratuitamente prodotti con la speranza di ottenere una vetrina gratuita. Ma questo ‘scambio’ il ristorante stellato delloNunez non lo applica. Contattato dalla modell Manuela Gutierrez per una cena per due in cambio di pubblicità su Instagram, loha risposto picche pubblicando il tutto sui social. La notizia è poi diventata virale. “Ciao, come va? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio ...