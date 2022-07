LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Faulkner al comando, gruppo a 1’30” (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 13.34 Tra 4 km inizierà la scalata verso il GPM di Lago di Cei (seconda categoria di 8,2 chilometri al 7,7% di pendenza media). 13.33 25 km al traguardo! 13.32 Ora il gruppo maglia rosa sta però per riprendere le inseguitrici. 13.30 Tra Faulkner e il gruppo maglia rosa ci sono Niamh Fisher-Black (Team SD Worx), Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), Juliette Labous (Team DSM), Lucinda Brand (Trek – Segafredo), Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo) e Silvia Persico (Valcar – Travel & Service). 13.28 Prima del traguardo volante sono state ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALED’ITALIA13.34 Tra 4 km inizierà la scalata verso il GPM di Lago di Cei (seconda categoria di 8,2 chilometri al 7,7% di pendenza media). 13.33 25 km al traguardo! 13.32 Ora ilmaglia rosa sta però per riprendere le inseguitrici. 13.30 Trae ilmaglia rosa ci sono Niamh Fisher-Black (Team SD Worx), Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), Juliette Labous (Team DSM), Lucinda Brand (Trek – Segafredo), Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo) e Silvia Persico (Valcar – Travel & Service). 13.28 Prima del traguardo volante sono state ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Faulkner al comando gruppo diviso in vari tronconi - #Donne #tappa… - advorehp : RT @sunflow21940396: Eccomi live dopo tutti questi contenuti nel giro di 9 ore - sunflow21940396 : Eccomi live dopo tutti questi contenuti nel giro di 9 ore - ILENIALazzaro : Ore 13 siamo live con l’8a tappa del Giro Donne: in diretta su Discovery +, GCN e player. Post tour invece sui cana… - iWebRadio : C’Mon Tigre: aggiunte nuove date live allo “Scenario Tour” in giro per l’Italia -