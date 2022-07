(Di venerdì 8 luglio 2022) Bisceglie, 08 luglio 2022 "Se i cinque stelle dovessero uscire dalciilse fare un Draghi bis. Per il momento oggi abbiamo approvato un provvedimento molto importante, il dl ...

Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - EtruscoViola : @anthos555 @GiuseppeConteIT Ovviamente armi inviate all'#Ucraina dalla #Nato, con la compiacenza (e il VOTO) del… - Mt007Romagna : #LARIACHETIRA. Premesso che Conte non mi piace e che par esistesse una 'quinta colonna' dentro M5S, è GRAVE che nel… - PianetaTerra7 : @Affaritaliani Se è veramente così e il M5S manda al diavolo Letta, Draghi e soci, c'è ancora qualche speranza che… - Affaritaliani : Letta: 'Se M5s esce da Governo? Quando succederà ci porremo problema' -

Il Sole 24 ORE

Lo dice da Bisceglie il segretario del Partito Democratico, Enrico, ospite della maratona digitale 'Digithon'. PdIl significato nascosto del tweet diè semplice: se illa settimana prossima non vota la fiducia anche al Senato sul Dl Aiuti - ieri Giuseppe Conte a domanda precisa ha risposto con un '... Governo, appoggio esterno Letta avverte M5S e Lega Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “È surreale la risposta del governo alla nostra interpellanza che chiedeva un’ispezione ministeriale per accertare le responsabilità che hanno portato gli alunni di una maes ...“Confrontarsi su un importante tema come quello relativo al Parco degli iblei è sempre un momento di grande passione e di visione politica, ma dopo 15 lunghi anni di interlocuzioni, che questo sia sta ...