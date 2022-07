Ilaria D'Amico torna in TV. E spunta una voce clamorosa su Massimiliano Allegri: "Loro due..." (Di venerdì 8 luglio 2022) È da diverso tempo che Ilaria D’Amico non figura più sui nostri teleschermi. La dolce metà di Gigi Buffon, infatti, è scomparsa dal radar da diverso tempo. A quanto pare, però, a breve le verrà affidato un programma serale tutto suo sulla RAI. Vediamo cosa c’è di vero in queste indiscrezioni Non tutti sanno che la bella Ilaria non aveva optato, in un primo momento, per il mondo dello spettacolo. Studia infatti giurisprudenza alla Sapienza, con l’obiettivo di intraprendere una carriera in magistratura. È a Renzo Arbore, invece, che dobbiamo il suo decisivo cambio di rotta. L’artista pugliese infatti, tramite un Amico di famiglia comune, la volle a tutti i costi ne "La giostra del gol". Ilaria, allora, accettò saggiamente e nel 1997 inizia a lavorare per RAI International. Grazie alle sue grandi doti si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022) È da diverso tempo cheD’non figura più sui nostri teleschermi. La dolce metà di Gigi Buffon, infatti, è scomparsa dal radar da diverso tempo. A quanto pare, però, a breve le verrà affidato un programma serale tutto suo sulla RAI. Vediamo cosa c’è di vero in queste indiscrezioni Non tutti sanno che la bellanon aveva optato, in un primo momento, per il mondo dello spettacolo. Studia infatti giurisprudenza alla Sapienza, con l’obiettivo di intraprendere una carriera in magistratura. È a Renzo Arbore, invece, che dobbiamo il suo decisivo cambio di rotta. L’artista pugliese infatti, tramite undi famiglia comune, la volle a tutti i costi ne "La giostra del gol"., allora, accettò saggiamente e nel 1997 inizia a lavorare per RAI International. Grazie alle sue grandi doti si ...

