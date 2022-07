Il senso delle edicole per Louis Vuitton (Di venerdì 8 luglio 2022) Le edicole sono dei luoghi legati a un rituale, a un gesto quotidiano che in questi ultimi tempi, in cui sembrano in via di estinzione procurano un senso di nostalgia. A Capri, nella celebre piazzetta ribattezzata come il salotto del mondo, la storica edicola ai piedi della torre campanaria, sotto la cui ombra lunga si sono riposati artisti, scrittori, capi di Stato e pescatori, è rimasta in attività per oltre 90 anni per poi essere trasferita, lasciando un vuoto per tutti i visitatori e gli abitanti alla ricerca di giornali, riviste e libri provenienti da ogni parte del mondo. Un punto di riferimento per molti, che Louis Vuitton ha scelto come nuovo spazio dedicato all’editoria firmata dalla maison, animandolo con l’arcobaleno delle collane dedicate al viaggio, le City Guide, i Fashion Eye e i Travel ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Lesono dei luoghi legati a un rituale, a un gesto quotidiano che in questi ultimi tempi, in cui sembrano in via di estinzione procurano undi nostalgia. A Capri, nella celebre piazzetta ribattezzata come il salotto del mondo, la storica edicola ai piedi della torre campanaria, sotto la cui ombra lunga si sono riposati artisti, scrittori, capi di Stato e pescatori, è rimasta in attività per oltre 90 anni per poi essere trasferita, lasciando un vuoto per tutti i visitatori e gli abitanti alla ricerca di giornali, riviste e libri provenienti da ogni parte del mondo. Un punto di riferimento per molti, cheha scelto come nuovo spazio dedicato all’editoria firmata dalla maison, animandolo con l’arcobalenocollane dedicate al viaggio, le City Guide, i Fashion Eye e i Travel ...

