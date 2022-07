Il Presidente della Camera Fico positivo al Covid Il virus corre | salgono Rt | contagi e ricoveri

(Di venerdì 8 luglio 2022) La notizia piomba in un momento in cui le tensioni al governo – e il caos tra i suoi azionisti pentastellati – infiammano la scena politica e scompaginano l’agenda parlamentare: «Ildei deputati Robertoè risultatoal. Sono dunque annullati i suoi appuntamenti dei prossimi giorni, a partire dalla visita istituzionale a Bruxelles prevista per lunedì e martedì». E la nota del portavoceterza carica dello Stato, Carlo Passarello, aggiorna all’ultimo caso di infezione ai piani alti del Palazzo. Il, RobertoalIlnon fa sconti a nessuno: il-19 continua a ...

Pubblicità

Quirinale : Visita di Stato in Mozambico ????, il Presidente #Mattarella ???? ha visitato il Centro Dream di Zimpeto della Comunità… - Quirinale : #Lusaka, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica dello #Zambia ???? Hakainde #Hichilema - crocerossa : “Neanche la tragedia della #Marmolada è riuscita a scuotere le coscienze. Sui #cambiamenticlimatici paghiamo ogni g… - Adriano72197026 : Presidente #Putin su un'operazione militare speciale: questa operazione significa anche l'inizio di un crollo radic… - gianluca_bona : RT @Agenzia_Ansa: Michel Platini e l'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. L… -

Attualmente, nell'esecutivo guidato dal premier Fumio Kishida, milita come ministroDifesa il fratello Nobuo Kishi. Shinzo Abe ha ricoperto due volte la carica didel Partito ...1 IlSampdoria Marco Lanna questa mattina ha incontrato la stampa per una conferenza di presentazione del nuovo campionato. Ovviamente, il numero uno di Corte Lambruschini ha dovuto ...Orbán non rinuncia al cruciale asse con Putin ma dialoga cosmeticamente con Zelens’kyj per perseguire i propri interessi. Il senso di Budapest per la Transcarpazia. La penetrazione dell’intelligence d ...Francesco interverrà all'incontro Economy of Francesco in Umbria e chiuderà in Basilicata il Congresso Eucaristico Nazionale: il programma ...