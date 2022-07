Giappone | è morto Shinzo Abe Arrestato un ex militare

(Di venerdì 8 luglio 2022) Èall’età di 67 anniAbe, l’ex primo ministrose vittima di un attentato questa mattina, 8 luglio, durante un discorso politico a Nara, nel centro del paese. Secondo le prime ricostruzioni, a uccidere Abe sono stati due colpi d’arma da fuoco sparati da un ex. L’emittente locale Nhk, citando un alto funzionario del Partito Liberaldemocratico, riferisce che il decesso è avvenuto all’ospedale della città di Kashihara, nella regione in cui è avvenuto l’attentato nonché dove Abe si trovava ricoverato. La struttura ha confermato la morte e ha riferito di aver tentato la rianimazione per 4 ore. «Due ferite hanno provocato due diverse emorragie, abbiamo cercato di bloccarle, ma la situazione era molto critica», ha detto alla tv nazionale il responsabile del Pronto soccorso. Secondo quanto risulta ...

