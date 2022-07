Dal Giappone: 'È morto l'ex primo ministro Shinzo Abe colpito da un attentatore' (Di venerdì 8 luglio 2022) Giappone sotto shock. L'ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe, 67 anni, è morto, riporta la tv Giapponese, dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale nella regione di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 luglio 2022)sotto shock. L'exseAbe, 67 anni, è, riporta la tvse, dopo essere statoda un proiettile durante un evento elettorale nella regione di ...

