Attenzione a WhatsApp! L’ultima truffa fa tremare gli utenti: di cosa si tratta (Di venerdì 8 luglio 2022) Passano gli anni ma nonostante ciò gli utenti di WhatsApp, ancora oggi devono fare molta Attenzione alle truffe al suo interno: L’ultima è diabolica. Ancora una volta spunta un nuovo raggiro su WhatsApp che sta mettendo in pericolo milioni di utenti. L’ultima truffa infatti è riuscita a far cadere nel tranello già diversi account: andiamo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Passano gli anni ma nonostante ciò glidi WhatsApp, ancora oggi devono fare moltaalle truffe al suo interno:è diabolica. Ancora una volta spunta un nuovo raggiro su WhatsApp che sta mettendo in pericolo milioni diinfatti è riuscita a far cadere nel tranello già diversi account: andiamo L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

MercatoFifaPro : RT @eVoluteAlphaX: Per il prossimo #fifa23 cerchiamo player in tutti i ruoli su #PS5 *ATTENZIONE* I provini saranno su Ps4 Campionati @V… - focusTECHit : WhatsApp: attenzione alla truffa del mini frigo Coca-Cola - | - azazel81 : @RadioBonanzaNFL @LucaParodi12 all'OK Corral (so che il pubblico della chat di whatsapp della 'nanza ci stava legge… - Assimox_ : Cari Amici, da oggi ci preme passare in rassegna una parte dei nostri prodotti e soluzioni in copertura ai rischi.… - infoitscienza : Attenzione se riceviamo questa richiesta insolita su WhatsApp perché potrebbe essere una truffa -