Amici | Rudy Zerbi rivela | “Licenziato in tronco | Maria De Filippi mi ha salvato”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’anno prossimo saranno quattordici anni checollabora conDe. Non solo ad, dove riveste il ruolo di insegnante, ma anche a Tu si que Vales, dove è giudice, e – in pochi lo sanno – a Uomini e Donne, dove è tra gli autori del trono over. E alla De, Zerby deve tutto, visto che dopo il suo licenziamento dalla Sony, avvenuto quando aveva quarant’anni, gli consentì di rifarsi una carriera da zero fermandosi a lavorare stabilmente nei suoi programmi.21, smantellato un team di professori: di chi si tratta Dei tre team di professori che siamo abituati a vedere schierati nel serale del talent diDe, ...