“A rischio l’acqua frizzante” | allarme nei supermercati

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il guaio è che dovevamo aspettarcelo. Il problema, vero, è che nessuno sa quando questa ondata inflattiva, ingigantita ma non generata dalla guerra in Ucraina, potrò davvero frenare. Il risultato: i beni costano di più e in alcuni casi rischiano di “uscire” dal mercato, per il semplice motivo che le materie prime che lo compongono sono introvabili. O costano troppo. È il caso delle bevande gasate, quei prodotti che in estate – soprattutto se torrida come l’attuale – spesso ci regalano qualche minuto di refrigerio. Secondo Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, le aziende del settore stanno avendo non pochi problemi a reperire la C02 necessaria a garantire le bollicine ale alle bibite gasate. Direte: siamo sempre qui a dire che il mondo rischia il collasso climatico per ...