Pubblicità

jet_mondo : RT @LouisVuitton: La storia di un'icona. L'attrice e Ambassador di Louis Vuitton Léa Seydoux presenta l'emblematica borsa Capucines al Musé… - Marta37797481 : RT @LouisVuitton: La storia di un'icona. L'attrice e Ambassador di Louis Vuitton Léa Seydoux presenta l'emblematica borsa Capucines al Musé… - zazoomblog : A Parigi la nuova collezione Fendi che guarda a Oriente - #Parigi #nuova #collezione #Fendi - MeglioNotizie : Nella nuova couture Fendi tutto parte da Kyoto /SPECIALE ALTA MODA PARIGI - SPattuglia : RT @LouisVuitton: La storia di un'icona. L'attrice e Ambassador di Louis Vuitton Léa Seydoux presenta l'emblematica borsa Capucines al Musé… -

Artribune

... approda nella Capitale e lo fa con un progetto ambizioso che prevede unaarchitettura: l'... uno a Berlino, L'Aia, Delft, Vienna, Groningen, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam,, Firenze e ...Anche la sezione Pages, curata da Ginevra Bria, si presenta in unaveste internazionale, ... 1997), Sorry Press di Monaco con Elisa Giardino Papa (Medicina, BO, 1979), Sub - Zerò dicon ... A Parigi annunciata la nuova piazza per Notre Dame PUGLIA - Due date in Puglia per i Nidi d'Arac. La band di origine salentina "torna a casa" per presentare il nuovo album antologico"Nanti li 90's", prodotto ...La guerra russa all’Ucraina impone al Vecchio Continente di ripensarsi e agire. Con la mediazione francese può smarcarsi dagli interessi imperiali di Washington e Mosca. Servono un’intesa nel nucleo o ...