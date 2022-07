Wimbledon 2022, day 11: la finale femminile è una poltrona per tre (Di giovedì 7 luglio 2022) Neanche il tempo di metabolizzare la folle impresa di Rafael Nadal, che il day 11 di Wimbledon impone di porre l’attenzione sulle due semifinali femminili. La tunisina Ons Jabeur e la tedesca Tatjana Maria apriranno le danze sul Centre Court a partire dalle ore 14:30 italiane. A seguire toccherà alla rumena Simona Halep, opposta alla kazaka Elena Rybakina. Due favorite, un’outsider, storie che s’intrecciano ma soprattutto tanti spunti interessanti dal punto di vista tattico. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le due sfide. ALORS ‘ONS’ DANSE – “Perdiamo sempre nei quarti di finale di uno Slam. Siamo stanchi. Per favore: interrompi questa tradizione”. Questo l’appello rivolto da Hicam Hirazi (ex numero ventidue ATP marocchino) ad Ons Jabeur alla vigilia del suo match contro la ceca Marie Bouzkova. La tunisina non l’ha lasciato inascoltato diventando ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Neanche il tempo di metabolizzare la folle impresa di Rafael Nadal, che il day 11 diimpone di porre l’attenzione sulle due semifinali femminili. La tunisina Ons Jabeur e la tedesca Tatjana Maria apriranno le danze sul Centre Court a partire dalle ore 14:30 italiane. A seguire toccherà alla rumena Simona Halep, opposta alla kazaka Elena Rybakina. Due favorite, un’outsider, storie che s’intrecciano ma soprattutto tanti spunti interessanti dal punto di vista tattico. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le due sfide. ALORS ‘ONS’ DANSE – “Perdiamo sempre nei quarti didi uno Slam. Siamo stanchi. Per favore: interrompi questa tradizione”. Questo l’appello rivolto da Hicam Hirazi (ex numero ventidue ATP marocchino) ad Ons Jabeur alla vigilia del suo match contro la ceca Marie Bouzkova. La tunisina non l’ha lasciato inascoltato diventando ...

