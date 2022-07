Traffico Roma del 07-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione disagi sul Raccordo Anulare a causa di un incendio divampato all'altezza dell'uscita di via Tiburtina si sono formate Code in carreggiata esterna a partire dall'uscita per La Rustica code anche in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico si rallenta anche in direzione San Giovanni tra viale di Tor di Quinto via Salariada via Cilicia dalla Cristoforo Colombo via Acaia per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità