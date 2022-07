Telese Terme, l’opposizione chiede la sospensione del pagamento della Tosap (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo consiliare “Telese Città”, composto da Nicola Di Santo, Pasquale Carofano, Nadia Ceniccola e Teresa Teta, ha inviato all’attenzione del Sindaco e del Segretario Generale del Comune di Telese Terme una nota per chiedere la sospensione, anche per il 2022, del pagamento della Tosap. “La nostra richiesta – spiegano i Consiglieri comunali di Telese Città – ci sembra motivata da un approccio di buon senso, in considerazione dei rincari apportati alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap) da parte del Comune di Telese Terme e il protrarsi delle oggettive difficoltà causate dal particolare periodo storico-economico che stiamo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo consiliare “Città”, composto da Nicola Di Santo, Pasquale Carofano, Nadia Ceniccola e Teresa Teta, ha inviato all’attenzione del Sindaco e del Segretario Generale del Comune diuna nota perre la, anche per il 2022, del. “La nostra richiesta – spiegano i Consiglieri comunali diCittà – ci sembra motivata da un approccio di buon senso, in considerazione dei rincari apportati alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico () da parte del Comune die il protrarsi delle oggettive difficoltà causate dal particolare periodo storico-economico che stiamo ...

Pubblicità

ilvaglio1 : Telese Terme, sospensione idrica per lavori in viale Europa #interruzioneidrica #acqua #gesesabenevento… - ildenaro_it : #Jazz al tramonto ieri sera ad @AquapetraResort. Il #resort di #Telese #Terme ha ospitato il Nicola Sala Jazz Ensem… - ottopagine : Gesesa, interruzione idrica a Telese Terme il 6 e 7 luglio #TeleseTerme - TV7Benevento : TELESE TERME: 6 e 7 luglio interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria. - - debufred : @CottarelliCPI Benvenuto nel fantastico mondo dell'informazione! Come quando partecipavo alle chiusure delle feste… -