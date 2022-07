Splatoon 3 | annunciata l’edizione speciale di Nintendo Switch OLED

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 luglio 2022)si tinge dei colori di3: il colosso di Kyoto rifà il guardaroba al suo ultimogenito con gli abiti della festa A ridosso del rilascio di3, la Grande N ha annunciato un’edizionedi. I colori dei Joy-Con riflettono quelli degli Inkling presenti in copertina, mentre il dock opta per un look più “sporco”. Un prezzo per l’Italia non è ancora stato specificato, ma in dollari ci aggiriamo sulla soglia dei 360. Trovate il video di presentazione nel tweet che abbiamo incluso qui sotto. Adesso, però, è il momento della notizia migliore: questo modello sarà disponibile prima del gioco stesso. Tra i vari motivi, spicca la natura di redesign a sé stante: non si tratta di un ...