“S’è fatta accompagnare in bagno e ha tenuto la porta socchiusa, un invito a osare”: così la corte ha assolto il presunto stupratore (Di giovedì 7 luglio 2022) Condannato in primo grado per violenza sessuale, viene assolto in appello perché secondo i giudici la vittima, con il suo comportamento, avrebbe indotto l’imputato a “osare“. È una sentenza che desta scalpore quella della corte d’Appello di Torino, che ha ribaltato il verdetto del primo grado di condanna a 2 anni 2 mesi e 20 giorni. La vicenda riguarda un episodio del 2019 che ha coinvolto due giovani. Ne parlano oggi l’edizione torinese del Corriere della Sera e il quotidiano locale Cronaca qui. L’imputato era accusato di aver abusato della ragazza, che era una sua amica, nel bagno di un locale nel centro di Torino. Secondo i giudici della corte d’Appello, “non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Condannato in primo grado per violenza sessuale, vienein appello perché secondo i giudici la vittima, con il suo commento, avrebbe indotto l’imputato a ““. È una sentenza che desta scalpore quella dellad’Appello di Torino, che ha ribaltato il verdetto del primo grado di condanna a 2 anni 2 mesi e 20 giorni. La vicenda riguarda un episodio del 2019 che ha coinvolto due giovani. Ne parlano oggi l’edizione torinese del Corriere della Sera e il quotidiano locale Cronaca qui. L’imputato era accusato di aver abusato della ragazza, che era una sua amica, neldi un locale nel centro di Torino. Secondo i giudici dellad’Appello, “non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosiin ...

