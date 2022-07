Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7? Lei svela la verità (Di giovedì 7 luglio 2022) Rita Dalla Chiesa è pronta ad entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini? Lei ha rotto il silenzio, rivelando come stanno realmente dietro le cose. Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. La settima edizione del reality show di canale dovrebbe partire, salvo imprevisti, dal 12 settembre. Il cast non è ancora stato scelto del tutto, ma la produzione sembra essere a lavoro per selezionare vipponi che siano in grado di eguagliare le dinamiche create da quelli che hanno da poco lasciato la casa più spiata d’Italia. Un compito decisamente non facile, ma che siamo sicuri riusciranno a portare avanti senza troppi intoppi. Tra i possibili candidati, è uscito il nome di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 luglio 2022)è pronta ad entrare nel cast della prossima edizione deldi Alfonso Signorini? Lei ha rotto il silenzio, rivelando come stanno realmente dietro le cose. IlVip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. La settima edizione del reality show di canale dovrebbe partire, salvo imprevisti, dal 12 settembre. Il cast non è ancora stato scelto del tutto, ma la produzione sembra essere a lavoro per selezionare vipponi che siano in grado di eguagliare le dinamiche create da quelli che hanno da poco lasciato la casa più spiata d’Italia. Un compito decisamente non facile, ma che siamo sicuri riusciranno a portare avanti senza troppi intoppi. Tra i possibili candidati, è uscito il nome di ...

Pubblicità

gfvipnews_ : Rita dalla Chiesa è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nota per il suo impegno animalista, dopo un… - Dorian221190 : RT @mariahshoney_: ELENOIRE FERRUZZI, FIORDALISO, CHADIA RODRIGUEZ E RITA DALLA CHIESA NELLA STESSA CASA???????? - Cathyda210701 : Rita dalla chiesa e ?? insieme… ?????????#noisullerive - Emma20333829 : RT @Etruria72: A Gasmann, a Rita dalla Chiesa e a Verdone, per citarne alcuni, la spazzatura e i cinghiali che scorrazzano ovunque per le… - wiIIbyersvnz : @roobinvnz È IL MIO SOGNO SENTIRMELO DIRE DALLA QUEEN RITA -