Rinnovo Koulibaly | colpo di scena De Laurentiis | maxi offerta al difensore Le cifre

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il presidente del Napoli Deavrebbe accelerato improvvisamente per ildi, facendo unaalSuper offensiva dagli Stati Uniti di Aurelio Deper ildi Kalidou. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il presidente del Napoli avrebbe rotto gli indugi e avrebbe fatto pervenire alunaper il prolungamento del contratto. Prolungamento fino al 2027 con lo stesso ingaggio che il senegalese percepisce attualmente: ovvero 6 milioni di euro, non badando alla nuova politica del monte ingaggi messa in piedi dal club. Ora la palla passa a, tra la voglia di ...