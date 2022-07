Per l'A24 e l'A25 - Il governo revoca la concessione per le autostrade tra Roma e lAbruzzo (Di giovedì 7 luglio 2022) Con una mossa inaspettata il governo ha revocato al concessione relative alle autostrade A23 Roma-L'Aquila e A25 Roma-Pescara alla società Strada dei Parchi, appartenenti alla Toto Holding. In una nota, l'esecutivo spiega che, nell'odierno Consiglio dei ministri, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha svolto una relazione sulla situazione delle due arterie; l'esecutivo ha provveduto alla risoluzione della convenzione sottoscritta tra Anas e Strada dei Parchi per grave inadempimento del concessionario, riferendosi anche alla mancata definizione del Piano economico finanziario. A seguito di questa decisione, il Consiglio ha approvato un decreto legge che affida la gestione delle due autostrade all'Anas, delegandola ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Con una mossa inaspettata ilhato alrelative alleA23-L'Aquila e A25-Pescara alla società Strada dei Parchi, appartenenti alla Toto Holding. In una nota, l'esecutivo spiega che, nell'odierno Consiglio dei ministri, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha svolto una relazione sulla situazione delle due arterie; l'esecutivo ha provveduto alla risoluzione della convenzione sottoscritta tra Anas e Strada dei Parchi per grave inadempimento del concessionario, riferendosi anche alla mancata definizione del Piano economico finanziario. A seguito di questa decisione, il Consiglio ha approvato un decreto legge che affida la gestione delle dueall'Anas, delegandola ...

