Origi in conferenza: ”Chi mi ha spinto a scegliere il Milan. L’infortunio? Ho una sensazione”. (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella giornata odierna si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Divock Origi. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante belga ex Liverpool: Hai sentito qualcosa in quel Milan-Liverpool di Champions League a San Siro? “Si, ho sentito tutto: la storia, la cultura, l’entusiasmo che circondava tutto. Noi stessi abbiamo avuto il privilegio di poter giocare alla scala del calcio. Quando il Milan ha segnato si è sentita la spinta dei tifosi. E’ bellissimo sentire questo feeling tra tifosi e squadra. È anche questo che fa grande un Club“. Hai avuto modo di seguire il Milan? “Ho seguito il percorso del Milan lo scorso anno, i gol importanti che ha fatto Giroud ad esempio contro l’Inter. Fa tutto parte della continuità di un processo, noi attaccanti dobbiamo dare tutto, sin dagli ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella giornata odierna si è tenuta lastampa di presentazione di Divock. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante belga ex Liverpool: Hai sentito qualcosa in quel-Liverpool di Champions League a San Siro? “Si, ho sentito tutto: la storia, la cultura, l’entusiasmo che circondava tutto. Noi stessi abbiamo avuto il privilegio di poter giocare alla scala del calcio. Quando ilha segnato si è sentita la spinta dei tifosi. E’ bellissimo sentire questo feeling tra tifosi e squadra. È anche questo che fa grande un Club“. Hai avuto modo di seguire il? “Ho seguito il percorso dello scorso anno, i gol importanti che ha fatto Giroud ad esempio contro l’Inter. Fa tutto parte della continuità di un processo, noi attaccanti dobbiamo dare tutto, sin dagli ...

Pubblicità

AntoVitiello : ???Prime impressioni molto positive per Divock #Origi in conferenza. Risposte chiare e precise. 'E' un onore essere… - ducciosiena : RT @AloBrasil1974: Impressioni su Origi? Parla tantissimo ??'padrone' della conferenza stampa, sicuro di se, trasmette una carica incredibil… - Anto_Mali_96 : RT @fausto519: @masolinismo ?? Origi in conferenza stampa: 'La moglie di calhanoglu è stata fondamentale per la mia scelta, è lei che mi ha… - LucaPocchiu : RT @fausto519: @masolinismo ?? Origi in conferenza stampa: 'La moglie di calhanoglu è stata fondamentale per la mia scelta, è lei che mi ha… - FCalcistiche : RT @AntoVitiello: ???Prime impressioni molto positive per Divock #Origi in conferenza. Risposte chiare e precise. 'E' un onore essere al #Mi… -