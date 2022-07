Omicron 5, verso un milione di contagi? L’epidemiologo dell’Iss: “Ecco perché questo potrebbe essere una buona notizia” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tantissimi casi ogni giorno, oltre un milione di attualmente positivi ufficiali e verosimilmente altrettanti, se non di più, di contagi non diagnosticati o auto-diagnosticati con i test fatti a casa. Lo tsunami Omicron 5 – ormai classificato tra i virus più contagiosi – che sta investendo l’Italia nonostante il caldo – potrebbe essere una “buona notizia” per la prossima stagione autunnale. Patrizio Pezzotti, direttore del Reparto di Epidemiologia, modelli matematici e biostatistica del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega a ilfattoquotidiano.it che a questa ipotesi bisogna premettere un “se” molto importante: “Se il virus attualmente predominante (cioè Omicron BA.5) non fosse soppiantato nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Tantissimi casi ogni giorno, oltre undi attualmente positivi ufficiali e verosimilmente altrettanti, se non di più, dinon diagnosticati o auto-diagnosticati con i test fatti a casa. Lo tsunami5 – ormai classificato tra i virus piùosi – che sta investendo l’Italia nonostante il caldo –una “” per la prossima stagione autunnale. Patrizio Pezzotti, direttore del Reparto di Epidemiologia, modelli matematici e biostatistica del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega a ilfattoquotidiano.it che a questa ipotesi bisogna premettere un “se” molto importante: “Se il virus attualmente predominante (cioèBA.5) non fosse soppiantato nei ...

