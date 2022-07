Omicidio Alpi, l'ultimo mistero Ucciso il somalo assolto dopo 16 anni - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 7 luglio 2022) di Alessandro Farruggia È costellata di morti l'intera vicenda dell'Omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, massacrati a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Ad essere ammazzato stavolta, con una bomba ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) di Alessandro Farruggia È costellata di morti l'intera vicenda dell'di Ilariae di Miran Hrovatin, massacrati a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Ad essere ammazzato stavolta, con una bomba ...

