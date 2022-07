Musica in Abbazia, nel chiostro del Loreto tra classica e jazz (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTre concerti nell’incantevole scenario del chiostro settecentesco del Loreto a Mercogliano. In occasione di Musica in Abbazia, ad alternarsi sul palco, nelle serate del 9, 13 e 14 luglio, saranno: l’Ensemble di strumenti antichi del Cimarosa, il Coro del Conservatorio, gli studenti ed i Maestri della Scuola di jazz. «Abbiamo accettato con grande entusiasmo l’invito dell’Abate di Montevergine Dom Riccardo Guariglia», spiegano il presidente del Conservatorio Achille Mottola e la direttrice Maria Gabriella Della Sala, «senza alcuna velleità di prendere il posto della rassegna Musicale sinfonica diretta per anni, e con enorme successo, da Mario Cesa. Piuttosto il nostro vuole essere un omaggio al Maestro, che ha reso straordinaria e irripetibile quella stagione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTre concerti nell’incantevole scenario delsettecentesco dela Mercogliano. In occasione diin, ad alternarsi sul palco, nelle serate del 9, 13 e 14 luglio, saranno: l’Ensemble di strumenti antichi del Cimarosa, il Coro del Conservatorio, gli studenti ed i Maestri della Scuola di. «Abbiamo accettato con grande entusiasmo l’invito dell’Abate di Montevergine Dom Riccardo Guariglia», spiegano il presidente del Conservatorio Achille Mottola e la direttrice Maria Gabriella Della Sala, «senza alcuna velleità di prendere il posto della rassegnale sinfonica diretta per anni, e con enorme successo, da Mario Cesa. Piuttosto il nostro vuole essere un omaggio al Maestro, che ha reso straordinaria e irripetibile quella stagione ...

