Monza, Galliani: “Icardi e Dzeko? Inutile smentire le voci, ma non abbiamo fatto un pensiero” (Di giovedì 7 luglio 2022) L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, durante la presentazione del nuovo sponsor di maglia Motorola, ha fatto il punto sul mercato della squadra neo-promossa in Serie A: “Icardi e Dzeko? Inutile smentire le voci di mercato, non ci sentiamo offesi quando sentiamo questi nomi affiancati a noi, ma non abbiamo fatto un pensiero su nessuno. Adesso la priorità è un difensore che giochi centro-centro destra. Ora sta facendo le visite il sesto italiano che firmerà il contratto nel pomeriggio, Samuele Birindelli dal Pisa. La filosofia è molto semplice: abbiamo una squadra forte in ogni reparto, ma quello che stiamo facendo è fare un upgrading. Vale a dire mettere dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) L’amministratore delegato del, Adriano, durante la presentazione del nuovo sponsor di maglia Motorola, hail punto sul mercato della squadra neo-promossa in Serie A: “ledi mercato, non ci sentiamo offesi quando sentiamo questi nomi affiancati a noi, ma nonunsu nessuno. Adesso la priorità è un difensore che giochi centro-centro destra. Ora sta facendo le visite il sesto italiano che firmerà il contratto nel pomeriggio, Samuele Birindelli dal Pisa. La filosofia è molto semplice:una squadra forte in ogni reparto, ma quello che stiamo facendo è fare un upgrading. Vale a dire mettere dei ...

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - MCriscitiello : Esclusiva Monza, Galliani prova il blitz: incontro al Bulgari per Casale del Verona #Sportitaliamercato… - sportface2016 : #SerieA | #Monza, #Galliani: '#Icardi e #Dzeko? Inutile smentire le voci, ma non abbiamo fatto un pensiero' - esserealice : ma perché il Monza aveva bisogno di avere in rosa uno delle giovanili? Galliani lo aveva detto ma non ricordo... - evivanco7 : RT @CalcioFinanza: Galliani: «Il Monza sarebbe ancora in Serie B se avessimo tenuto conto della sostenibilità economica. Un periodo di star… -