“Milano è piena di acqua”. Perché razionarla oggi è da pazzi (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sono almeno due religioni che continuano a predominare nella società contemporanea: l’alimentarismo e l’ambientalismo. Da una parte, con le nuove mode vegane, vegetariane, anti-carne, stiamo progressivamente arrivando a porre sulla stessa bilancia la vita di un uomo con quella di una mucca, di un maiale o di un pesce. Dall’altra, invece, l’ecologismo estremo, alla Greta Thunberg tanto per intenderci, si sta facendo strada anche tra le istituzioni, nella politica e nell’opinione pubblica. Il monito è sempre lo stesso: l’umanità sta distruggendo il pianeta e occorre fermarla. Ma non proprio tutta: si tratta, in particolare, dell’uomo bianco, occidentale, capitalista, l’ideatore della rivoluzione industriale di ieri e di quella tecnologica in atto. Beppe Sala limita l’uso dell’acqua… La narrazione mediatica sulla siccità, che sta colpendo il Nord Italia, rientra ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sono almeno due religioni che continuano a predominare nella società contemporanea: l’alimentarismo e l’ambientalismo. Da una parte, con le nuove mode vegane, vegetariane, anti-carne, stiamo progressivamente arrivando a porre sulla stessa bilancia la vita di un uomo con quella di una mucca, di un maiale o di un pesce. Dall’altra, invece, l’ecologismo estremo, alla Greta Thunberg tanto per intenderci, si sta facendo strada anche tra le istituzioni, nella politica e nell’opinione pubblica. Il monito è sempre lo stesso: l’umanità sta distruggendo il pianeta e occorre fermarla. Ma non proprio tutta: si tratta, in particolare, dell’uomo bianco, occidentale, capitalista, l’ideatore della rivoluzione industriale di ieri e di quella tecnologica in atto. Beppe Sala limita l’uso dell’… La narrazione mediatica sulla siccità, che sta colpendo il Nord Italia, rientra ...

Pubblicità

gogopasini : @Barbara20993343 Ti ricordo che per 18 anni fino a due anni fa, ho sempre fatto asfalto zone Milano Pavia in piena estate prova anche tu ???? - SKINCATS : Metropolitana #milano, piena, perché @atm_informa non fai rispettare l’uso della mascherina(almeno chirurgica) Se c… - baratto_m : RT @TommasoSacchi: Che emozione ! Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo torna alla @GAM_Milano . Un allestimento che restituisce la piena… - LaMartinellaFI : RT @TommasoSacchi: Che emozione ! Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo torna alla @GAM_Milano . Un allestimento che restituisce la piena… - ginugiola : RT @TommasoSacchi: Che emozione ! Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo torna alla @GAM_Milano . Un allestimento che restituisce la piena… -