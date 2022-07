Milan, procede la campagna abbonamenti, quasi raggiunta la quota 40 mila (Di giovedì 7 luglio 2022) La campagna abbonamenti del milan procede a passo spedito. quasi raggiunta la quota delle 40 mila sottoscrizioni Vola la campagna abbonamenti del milan per la prossima stagione. Come appreso dalla nostra redazione infatti, sono quasi 40mila le tessere sottoscritte fino a questo momento. Ampiamente superato il dato dell’ultima stagione in cui erano disponibili (27mila). Record fatto registrare il 31 maggio con oltre 5.500 abbonamenti venduti. Nel primo giorno di vendita libera, sono state 2000 le tessere vendute. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Ladela passo spedito.ladelle 40sottoscrizioni Vola ladelper la prossima stagione. Come appreso dalla nostra redazione infatti, sono40le tessere sottoscritte fino a questo momento. Ampiamente superato il dato dell’ultima stagione in cui erano disponibili (27). Record fatto registrare il 31 maggio con oltre 5.500venduti. Nel primo giorno di vendita libera, sono state 2000 le tessere vendute. L'articolo proviene da Calcio News 24.

