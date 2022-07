Michelin, pneumatici con 53% di materiali sostenibili per Porsche (Di giovedì 7 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La nuova – e completamente elettrica – Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, ha mostrato il suo potenziale al Goodwood Festival of Speed 2022 utilizzando pneumatici Michelin contenenti il 53% di materiali sostenibili, che non intaccano i livelli di performance e sicurezza che contraddistinguono i suoi pneumatici da competizione.Le materie prime sostenibili utilizzate per questi pneumatici, spaziano dalla gomma naturale al nero di carbonio riciclato dai pneumatici a fine vita, passando per bucce di arance e limoni, resina di pino, olio di girasole e scarti dell’acciaio. In linea con la sua strategia Michelin In Motion, Michelin prevede che i propri pneumatici ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La nuova – e completamente elettrica –718 Cayman GT4 ePerformance, ha mostrato il suo potenziale al Goodwood Festival of Speed 2022 utilizzandocontenenti il 53% di, che non intaccano i livelli di performance e sicurezza che contraddistinguono i suoida competizione.Le materie primeutilizzate per questi, spaziano dalla gomma naturale al nero di carbonio riciclato daia fine vita, passando per bucce di arance e limoni, resina di pino, olio di girasole e scarti dell’acciaio. In linea con la sua strategiaIn Motion,prevede che i propri...

Pubblicità

vivereitalia : Michelin, pneumatici con 53% di materiali sostenibili per Porsche - ledicoladelsud : Michelin, pneumatici con 53% di materiali sostenibili per Porsche - Italpress : Michelin, pneumatici con 53% di materiali sostenibili per Porsche - OmaggioMania : Con Michelin vinci un Gran Premio: vinci gratis 75 set di pneumatici - BarbaraPremoli : Hyundai e Michelin per lo sviluppo di pneumatici per elettriche -