LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 2? da Van Aert e Simmons a meno di 50 km dal traguardo (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 15.49 La corsa vede i nuvoloni sempre più vicini, non è scontato che non piova… 15.46 Continua a faticare in coda del gruppo Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix): peccato che un atteso protagonista di questo Tour sia arrivato alla Grande Boucle così scarico. 15.44 Il gruppo continua ad avere Bora-Hansgrohe, EF Education Easypost, Alpecin-Fenix e UAE Team Emirates come squadre più attive nell’inseguimento. 15.41 Abbiamo passato i 50 chilometri dal traguardo. 15.40 Nonostante tutto resiste il vantaggio di Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 15.49 La corsa vede i nuvoloni sempre più vicini, non è scontato che non piova… 15.46 Continua a faticare in coda delMathieu van der Poel (Alpecin-Fenix): peccato che un atteso protagonista di questosia arrivato alla Grande Boucle così scarico. 15.44 Ilcontinua ad avere Bora-Hansgrohe, EF Education Easypost, Alpecin-Fenix e UAE Team Emirates come squadre più attive nell’inseguimento. 15.41 Abbiamo passato i 50 chilometri dal. 15.40 Nonostante tutto resiste il vantaggio di Wout Van(Jumbo-Visma) ...

