Lecce, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di giovedì 7 luglio 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e il Lecce, dopo aver reso noto il programma del ritiro di Folgaria, sta per annunciare anche il calendario delle amichevoli estive che disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione di mister Marco Baroni, dopo la conquista della promozione nella massima categoria, è pronta per recitare un nuovo da protagonista anche tra le grandi, con l’obiettivo di centrare la salvezza. Ecco il programma completo delle amichevoli: IN AGGIORNAMENTO 5 luglio Ore 17:00 Lecce-U.S.D. Postal Calcio 9 luglio Ore 17:00 Rovereto-Lecce 13 luglio Ore 17:30 Bochum-Lecce SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e il, dopo aver reso noto ildel ritiro di Folgaria, sta per annunciare anche ildelleche disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A/2023. La formazione di mister Marco Baroni, dopo la conquista della promozione nella massima categoria, è pronta per recitare un nuovo da protagonista anche tra le grandi, con l’obiettivo di centrare la salvezza. Ecco ilcompleto delle: IN AGGIORNAMENTO 5 luglio Ore 17:00-U.S.D. Postal Calcio 9 luglio Ore 17:00 Rovereto-13 luglio Ore 17:30 Bochum-SportFace.

