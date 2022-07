Lazio, gli occhi di Tare su un talento del Monaco (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Lazio: per la fascia piace un giovane talento del Monaco che bene ha fatto nell’Europeo Under 19 La Lazio vuole rinforzare la fascia sinistra e – secondo TMW – avrebbe messo gli occhi su un giovane talento del Monaco. Stiamo parlando di Jordan Semedo Varela, classe 2003, che si è messo in mostra all’Europeo U19 catturando l’attenzione di molti addetti ai lavori. Varela ha ancora un anno di contratto ma oltre ad interessare alla Lazio è finito anche nel mirino del Bayer Leverkusen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato: per la fascia piace un giovanedelche bene ha fatto nell’Europeo Under 19 Lavuole rinforzare la fascia sinistra e – secondo TMW – avrebbe messo glisu un giovanedel. Stiamo parlando di Jordan Semedo Varela, classe 2003, che si è messo in mostra all’Europeo U19 catturando l’attenzione di molti addetti ai lavori. Varela ha ancora un anno di contratto ma oltre ad interessare allaè finito anche nel mirino del Bayer Leverkusen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

