Juve, 48 ore di fuoco: il Bayern stringe per De Ligt. Affondo per Koulibaly, Zaniolo, Molina e non solo: il punto | Primapagina (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-06 23:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com: Forse, al termine del mercato, martedì 5 e mercoledì 6 luglio potrebbero anche essere ricordati come quelli decisivi per la nuova Juve. È successo tanto, tantissimo. A livello operativo: definito il calendario di arrivo di Angel Di Maria e Paul Pogba, salvo cambi di programma venerdì andranno in scena le visite mediche del Fideo e sabato quelle del Polpo. Ma dubbi riguardo il loro arrivo, non ce n'erano già più. È l'effetto De Ligt che ha scatenato un domino, con la Juve impegnata su più tavoli per mettere a disposizione di Max Allegri una squadra chiamata a diventare un instant-team. Difficile fare ordine nelle ultime 48 ore, ci proviamo. DE Ligt – Il Bayern ha deciso di fare sul serio. ... Leggi su justcalcio

