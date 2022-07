Insigne è ancora infortunato, l’esordio col Toronto è rimandato al 23 luglio (Di giovedì 7 luglio 2022) Non riesca ancora ad esordire in maglia Toronto l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, frenato da alcuni problemi fisici, e in particolare da quel risentimento muscolare al polpaccio che gli da noie da diverse settimane, sin dalla passata stagione. Al punto da costringerlo ad un altro forfait per la sfida di sabato contro il San Jose Earthquakes. Ad annunciarlo l’allenatore Bob Bradley. «Non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Speriamo di recuperarlo per il 23 luglio, anche se c’è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Non riescaad esordire in maglial’ex capitano del Napoli Lorenzo, frenato da alcuni problemi fisici, e in particolare da quel risentimento muscolare al polpaccio che gli da noie da diverse settimane, sin dalla passata stagione. Al punto da costringerlo ad un altro forfait per la sfida di sabato contro il San Jose Earthquakes. Ad annunciarlo l’allenatore Bob Bradley. «Non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Speriamo di recuperarlo per il 23, anche se c’è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente» L'articolo ilNapolista.

