Gimbe, +55% casi in una settimana. Cartabellotta: «Troppi positivi, rischiamo un lockdown di fatto» (Di giovedì 7 luglio 2022) Continuano ad aumentare i contagi da Covid-19, che nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio hanno registrato il +55%. A dirlo è il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che rileva, per il periodo indicato, anche una crescita del 32,6% dei ricoveri ordinari, delle terapie intensive (+36,3%) e dei decessi dovuti al Coronavirus (+18,4%). L’aumento dei nuovi casi riguarda tutte le regioni e le province italiane, mentre sono nette le differenze per quanto riguarda la copertura vaccinale con quarta dose, fortemente raccomandata dal presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta. Questa è stata somministrata al 10,7% dei soggetti immunocompromessi in Calabria e al 100% di quelli in Piemonte. Quanto alle altre persone fragili o over 80, l’iniezione della quarta dose ha riguardato finora il 6,6% della ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Continuano ad aumentare i contagi da Covid-19, che nelladal 29 giugno al 5 luglio hanno registrato il. A dirlo è il monitoraggio della Fondazione, che rileva, per il periodo indicato, anche una crescita del 32,6% dei ricoveri ordinari, delle terapie intensive (+36,3%) e dei decessi dovuti al Coronavirus (+18,4%). L’aumento dei nuoviriguarda tutte le regioni e le province italiane, mentre sono nette le differenze per quanto riguarda la copertura vaccinale con quarta dose, fortemente raccomandata dal presidente della Fondazione, Nino. Questa è stata somministrata al 10,7% dei soggetti immunocompromessi in Calabria e al 100% di quelli in Piemonte. Quanto alle altre persone fragili o over 80, l’iniezione della quarta dose ha riguardato finora il 6,6% della ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “In una settimana contagi saliti del 55%. Rischiamo il lockdown di fatto, essenziale continuare a met… - Agenzia_Ansa : Gimbe: continua l'impennata dei casi, +50% in 7 giorni. Sono 55 mila i casi al giorno, tenere le mascherine al chiu… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, monitoraggio Gimbe: +55% contagi in una settimana #covid #gimbe - gervasoni1968 : RT @MediasetTgcom24: Covid, monitoraggio Gimbe: +55% contagi in una settimana #covid #gimbe - MediasetTgcom24 : Covid, monitoraggio Gimbe: +55% contagi in una settimana #covid #gimbe -