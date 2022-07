Gf Vip 7: tutti i confermati e le trattative in corso (Di giovedì 7 luglio 2022) Grande Fratello Vip 7, si parte a settembre: tutti i confermati e le trattative in corso Nel corso del suo consueto appuntamento dedicato al gossip all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda tutti i giorni su R101, il giornalista Gabriele Parpiglia si è lasciato andare a qualche indiscrezione riguardo il prossimo Grande Fratello VIP. Queste le risposte a un quiz nel quale Carlotta Quadri gli lanciava alcuni nomi con il punto di domanda. Charlie Gnocchi? “Charlie Gnocchi sarebbe un bel colpo”. Rita Dalla Chiesa? “Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta”. Pamela Prati? “Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Grande Fratello Vip 7, si parte a settembre:e leinNeldel suo consueto appuntamento dedicato al gossip all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in ondai giorni su R101, il giornalista Gabriele Parpiglia si è lasciato andare a qualche indiscrezione riguardo il prossimo Grande Fratello VIP. Queste le risposte a un quiz nel quale Carlotta Quadri gli lanciava alcuni nomi con il punto di domanda. Charlie Gnocchi? “Charlie Gnocchi sarebbe un bel colpo”. Rita Dalla Chiesa? “Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta”. Pamela Prati? “Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha ...

