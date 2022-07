Dl Aiuti, il Movimento 5 Stelle prepara la ribellione: ok alla fiducia e poi il gesto eclatante in Aula (Di giovedì 7 luglio 2022) È terminata pochi minuti dopo la mezzanotte la riunione congiunta di deputati e senatori M5S con il leader Giuseppe Conte. L'orientamento che sembra prevalere sul voto di fiducia atteso sul dl Aiuti è un voto a favore del governo, per poi astenersi nel voto sul testo lasciando l'Aula di Montecitorio per lanciare un segnale all'esecutivo. Sul dl Aiuti il governo alla Camera ha deciso di porre la questione di fiducia, dopo una 'guerriglia' interna alle forze di maggioranza contro presunti favoritismi ai 5 Stelle. La giornata di ieri è iniziata con una brusca accelerazione sul caso Conte-Draghi: il Consiglio nazionale 'allargato' anticipato alle 9, perché l'incontro con Draghi viene spostato dapprima alle 11, per poi slittare a mezzogiorno. Da lì è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) È terminata pochi minuti dopo la mezzanotte la riunione congiunta di deputati e senatori M5S con il leader Giuseppe Conte. L'orientamento che sembra prevalere sul voto diatteso sul dlè un voto a favore del governo, per poi astenersi nel voto sul testo lasciando l'di Montecitorio per lanciare un segnale all'esecutivo. Sul dlil governoCamera ha deciso di porre la questione di, dopo una 'guerriglia' interna alle forze di maggioranza contro presunti favoritismi ai 5. La giornata di ieri è iniziata con una brusca accelerazione sul caso Conte-Draghi: il Consiglio nazionale 'rgato' anticipato alle 9, perché l'incontro con Draghi viene spostato dapprima alle 11, per poi slittare a mezzogiorno. Da lì è ...

tempoweb : #DlAiuti, il #Movimento5Stelle prepara la ribellione: ok alla fiducia e poi il gesto eclatante in Aula #m5s… - CarieriF : RT @N36volpe1973: Presidente Conte mi Aspetto da lei e dal Movimento 5 stelle, che voi non votiate la Fiducia al DDL aiuti. Vi dovete Aste… - edgardogulotta : È stato un penultimatum. Chissà che faranno i 5 Stelle oggi sulla fiducia per il Dl aiuti, ma Conte, dopo aver tuon… - messveneto : L’apertura del premier: “Su Reddito e cabina di regia possiamo venirci incontro”: Palazzo Chigi considera di “buon… - N36volpe1973 : Presidente Conte mi Aspetto da lei e dal Movimento 5 stelle, che voi non votiate la Fiducia al DDL aiuti. Vi dovet… -