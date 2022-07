Dl Aiuti | governo ottiene la fiducia alla Camera | ma ora attende il test del Senato

Pubblicità

Il rischio di crisi dialmeno per oggi è stato scongiurato. Il Dlsupera il primo scoglio alla Camera, ottenendo la fiducia con 410 voti favorevoli, 49 contrari e un astenuto. Un risultato più che prevedibile, ...Via libera da parte dell'aula della Camera al decreto. Montecitorio ha approvato la fiducia , posta dalnei giorni scorsi, con 410 voti a favore, 49 contrari e una sola astensione sul decreto. L'Assemblea passa ora all'esame degli ...La Camera vota la fiducia al governo sul Decreto Aiuti. Col voto favorevole di 410 deputati (a fronte di 49 contrari) l’Esecutivo guidato da Mario Draghi ottiene il via libera a Montecitorio. A votare ...Sono 28 i deputati del Movimento 5 stelle che non hanno votato la fiducia perché figurano assenti o in missione nella seduta di oggi pomeriggio ...