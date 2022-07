Covid: in Campania indice di contagio al 33,3%, sei i decessi (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 13.254 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 39.715 test effettuati, per un tasso di contagio pari al 33,37%, in leggera flessione rispetto al 34,67% fatto segnare ieri. I deceduti sono sei. Aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati che oggi sono 34 a fronte dei 30 fatti registrare ieri (+4). In leggero aumento anche i posti letto di degenza occupati 606 (+6). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 13.254 i positivi del giorno alinsui 39.715 test effettuati, per un tasso dipari al 33,37%, in leggera flessione rispetto al 34,67% fatto segnare ieri. I deceduti sono sei. Aumentano i posti letto di terapia intensiva occupati che oggi sono 34 a fronte dei 30 fatti registrare ieri (+4). In leggero aumento anche i posti letto di degenza occupati 606 (+6). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

stebellentani : In lombardia ancora meno: 4,7% degli accessi al PS sono per sospetto covid. In sicilia il 7,3% (anche perché non fi… - fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - anteprima24 : ** #Covid: in #Campania indice di contagio al 33,3%, sei i #Decessi ** - rep_napoli : Covid, in Campania 13.254 nuovi positivi e sei morti [aggiornamento delle 15:59] - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 13.254 positivi su 39.715 tamponi nelle ultime 24 ore -