Conte si inchina a Draghi | tanto rumore per nulla Le richieste per restare

(Di giovedì 7 luglio 2022) La sintesi più efficace (e perfida) della giornata la scolpisce Alessandro Di Battista dalla sua pagina Fecebook: «E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani». L'atteso redde rationem tra Marioe Giuseppea Palazzo Chigi si risolve con l'ennesimo «penultimatum» proferito dal leader grillino, che consegna al premier un papello con novein cui, in realtà, più di quello che c'è faquello che manca: nessun accenno né al termovalorizzatore di Roma né all'invio di nuove armi all'Ucraina. Questioni che venivano spacciate per dirimenti e che ora finiscono nel dimenticatoio. Il resto del documento è una sorta di «libro dei sogni» nel quale sono elencate misure già in parte decise dal governo (gli aiuti contro il caro bollette, il cashback fiscale), altre di difficile applicazione in ...