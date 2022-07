Caso Amara, Ermini in aula: “Davigo mi consegnò i verbali e mi chiese di avvisare il presidente Mattarella. Io concordai” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Parlai al presidente della Repubblica. Riferii tutto quello che mi disse Davigo e lui non fece commenti”. Lo ha sostenuto oggi in aula a Brescia David Ermini, vicepresidente del Csm sentito come teste al processo nei confronti di Pier Camillo Davigo, ex componente di Palazzo dei Marescialli imputato per il Caso dei verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria, un’associazione segreta che metteva insieme magistrati, politici e faccendieri. Al numero due del Consiglio superiore il presidente della prima sezione del tribunale di Brescia, Roberto Spanò, ha stabilito di riservare “un’udienza dedicata“, per chiarire se e come Davigo mise al corrente alcuni colleghi dei verbali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Parlai aldella Repubblica. Riferii tutto quello che mi dissee lui non fece commenti”. Lo ha sostenuto oggi ina Brescia David, vicedel Csm sentito come teste al processo nei confronti di Pier Camillo, ex componente di Palazzo dei Marescialli imputato per ildeidi Pierosulla presunta loggia Ungheria, un’associazione segreta che metteva insieme magistrati, politici e faccendieri. Al numero due del Consiglio superiore ildella prima sezione del tribunale di Brescia, Roberto Spanò, ha stabilito di riservare “un’udienza dedicata“, per chiarire se e comemise al corrente alcuni colleghi dei...

Pubblicità

GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Caso Amara, Ermini: 'Riferii a Mattarella Poi cestinai i verbali ricevuti da Davigo' - GiacomoFazio10 : RT @Affaritaliani: Caso Amara, Ermini: 'Riferii a Mattarella Poi cestinai i verbali ricevuti da Davigo' - Affaritaliani : Caso Amara, Ermini: 'Riferii a Mattarella Poi cestinai i verbali ricevuti da Davigo' - zazoomblog : Caso Amara il vicepresidente del Csm Ermini: dissi a Mattarella della Loggia Ungheria non commentò - #Amara… - erprofeta2 : @LupodiBrughiera Premetto che non c'entra e che non ho capito nulla della vicenda, ma il coinvolgimento del preside… -