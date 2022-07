Carceri, FdI alla Cartabia: «”Nessuno tocchi Caino” ha visitato i detenuti del 41 bis, serve chiarezza» (Di giovedì 7 luglio 2022) Interrogazione di FdI alla Cartabia. «Da notizie di stampa apprendiamo che ad una delegazione dell’associazione radicale “Nessuno tocchi Caino” è stato consentito il 7 e il 10 maggio scorsi di incontrare i boss mafiosi detenuti al 41 bis nelle Carceri di Sassari e Nuoro. In questi istituti sono rinchiusi nelle sezioni di massima sicurezza boss del calibro di Leoluca Bagarella, Michele Zagaria, Domenico Gallico». È quanto affermano i deputati di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia, Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile del Dipartimento Giustizia, e Salvatore Deidda, che hanno rivolto una interrogazione al ministro della Giustizia Marta Cartabia. Con la loro interrogazione i parlamentari di Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Interrogazione di FdI. «Da notizie di stampa apprendiamo che ad una delegazione dell’associazione radicale “” è stato consentito il 7 e il 10 maggio scorsi di incontrare i boss mafiosial 41 bis nelledi Sassari e Nuoro. In questi istituti sono rinchiusi nelle sezioni di massima sicurezza boss del calibro di Leoluca Bagarella, Michele Zagaria, Domenico Gallico». È quanto affermano i deputati di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia, Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile del Dipartimento Giustizia, e Salvatore Deidda, che hanno rivolto una interrogazione al ministro della Giustizia Marta. Con la loro interrogazione i parlamentari di Fratelli ...

