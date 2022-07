Cani in gabbia senza cibo e acqua, uno muore legato: denunciato il proprietario (Di giovedì 7 luglio 2022) I carabinieri della Forestale, allertati dai volontari dell’associazione Guardia Rurale Ausiliaria di Salerno, in un piazzale dismesso un tempo utilizzato per il soccorso stradale a Bellizzi hanno trovato... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 luglio 2022) I carabinieri della Forestale, allertati dai volontari dell’associazione Guardia Rurale Ausiliaria di Salerno, in un piazzale dismesso un tempo utilizzato per il soccorso stradale a Bellizzi hanno trovato...

