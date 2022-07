Campana silenziata a Morrovalle | in 130 firmano per il ripristino E l' assessore sbotta | Strillatori

(Di giovedì 7 luglio 2022) Leggo le firme e chi ritrovo: gli stessiprotagonisti delle foto. Però è il rintocco dell'orologio a far morire, non sono le loro case piene di animali, pantegane più grandi ...

CronacheMc : PETIZIONE - I residenti del centro storico lamentano di non essere mai stati sentiti. Intantol'amministratore accus… -

Cronache Maceratesi

La torre civica di Morrovalle Sono 130 i cittadini di Morrovalle che hanno firmato la petizione per ripristinare i rintocchi delladella torre civica in orario notturno. L'amministrazione aveva deciso nelle settimane scorse di silenziarli. "Rintocchi che mai hanno infastidito nessuno - scrivono i residenti - e che ...La torre civica di Morrovalle Sono 130 i cittadini di Morrovalle che hanno firmato la petizione per ripristinare i rintocchi delladella torre civica in orario notturno. L'amministrazione aveva deciso nelle settimane scorse di silenziarli. "Rintocchi che mai hanno infastidito nessuno - scrivono i residenti - e che ... Campana silenziata a Morrovalle, in 130 firmano per il ripristino E il vicesindaco sbotta: «Strillatori»