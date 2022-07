Calciomercato Sampdoria, vicina la chiusura per Dario Saric (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati molto vicini a chiudere per Dario Saric, centrocampista classe 1997 dell’Ascoli La Sampdoria è molto vicina alla chiusura per Dario Saric. Il centrocampista dell’Ascoli classe 1997 potrebbe arrivare nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma di un triennale con i blucerchiati. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, rimangono da limare alcuni dettagli: tra questi la formula: prestito con obbligo o a titolo definitivo. Accordo invece trovato sulla cifra: l’Ascoli riceverà infatti un milione di euro per la cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022), i blucerchiati molto vicini a chiudere per, centrocampista classe 1997 dell’Ascoli Laè moltoallaper. Il centrocampista dell’Ascoli classe 1997 potrebbe arrivare nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma di un triennale con i blucerchiati. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, rimangono da limare alcuni dettagli: tra questi la formula: prestito con obbligo o a titolo definitivo. Accordo invece trovato sulla cifra: l’Ascoli riceverà infatti un milione di euro per la cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, per Dario #Saric si può chiudere già oggi - DiMarzio : .@sampdoria: fatta per il rinnovo di Fabio #Quagliarella fino al 2023. Annuncio atteso per domani #calciomercato #SerieA - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, Alfredo #Pedullà: fatta per #Saric! I dettagli - CalcioNews24 : Calciomercato Sampdoria, vicina la chiusura per Dario Saric -