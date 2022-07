Atletico Madrid | Morata | “Non vedo l’ora di iniziare | voglio aiutare la squadra il più possibile”

(Di giovedì 7 luglio 2022) L’attaccante dell’, Alvaro, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale dei colchoneros, ha parlato del suo ritorno in Spagna dopo il prestito alla Juventus: “Sono molto motivato e nondiad allenarmi, sarà un grande anno. Fortunatamente ho già lavorato con Simeone e il suo team e tutto sarà più semplice.davveroa preparare questa stagione insieme. In rosa ci sono molti grandi giocatori e credo che sia molto positivo per la”. Lo spagnolo ha anche fissato i suoi obiettivi in vista della prossima stagione: “il piùlarealizzando gol e assist, però la cosa ...

