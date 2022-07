“Aspetto un bambino”: la dichiarazione di Aurora Ramazzotti lascia di sasso tutti (Di giovedì 7 luglio 2022) Aurora Ramazzotti protagonista di un video che stupisce i fan. Le sue parole parlano di una gravidanza, ecco la verità In molte occasioni Aurora Ramazzotti fa parlare di sé, proprio perché è un’influencer che ama dire tutto ciò che pensa senza peli sulla lingua. Nell’ultimo periodo però ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti di sasso, un qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato. Ma cosa ha rivelato la giovane ragazza? Da non molto tempo a questa parte, infatti, non si fa altro che parlare di una presunta gravidanza. Un qualcosa che è accaduto proprio al frutto dell’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora. Ma sarà realmente così? Cosa si nasconde dietro a tutto ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 7 luglio 2022)protagonista di un video che stupisce i fan. Le sue parole parlano di una gravidanza, ecco la verità In molte occasionifa parlare di sé, proprio perché è un’influencer che ama dire tutto ciò che pensa senza peli sulla lingua. Nell’ultimo periodo però ha fatto unache hatodi, un qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato. Ma cosa ha rivelato la giovane ragazza? Da non molto tempo a questa parte, infatti, non si fa altro che parlare di una presunta gravidanza. Un qualcosa che è accaduto proprio al frutto dell’amore tra Erose Michelle Hunziker,. Ma sarà realmente così? Cosa si nasconde dietro a tutto ...

Pubblicità

federikobi : @wazzaCN Wazza.. Eppure è facile la lettura. Di Marzio deve tenere questa linea per volere della dirigenza. Fare dy… - gab_0104 : @iaiaxwalls UGUALE, tanto che io già sapendo l’aspetto di Achille ancora prima di leggerlo, durante le prime pagine… - AvocuddleS__ : @dettateresa @Faresalotto ma lei può anche uscire dalla mattina alla sera, non mi aspetto altro da una scema come l… - Enrica69395540 : @Luciano39420470 Ascoltare un bambino non vuol dire fargli fare tutto ciò che vuole... l'ascolto si inserisce all'i… - GinevraMerlini1 : RT @elispnic: Aspetto le chiamate con Michele come un bambino aspetta la mattina di Natale #ilunatici -