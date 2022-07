Pubblicità

Agenzia ANSA

Ilpossibile: Rosella Santoro, tanti sguardi per raccontare realta' complessa La direttrice del festival racconta 21/a edizione 7 luglio 2022 ANSACOM Il libro possibile, Rosella Santoro: "Tanti sguardi per raccontare realta' complessa" - Italia Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...