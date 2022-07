Uomini e Donne, Giorgio Manetti rivela: “Perché Gemma non lascerà mai” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha rivelato Perché Gemma Galgani non lascerà mai il programma: l’intervista Sono tantissimi i fan di Uomini e Donne che ricordano la storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Proprio l’ex cavaliere del dating show di Canale 5 ha rivelato Perché la sua ex non dirà mai addio alla trasmissione. La dama di Torino durante il dating show (Via WebSource)Ogni anno nei mesi di pausa di Uomini e Donne spuntano spesso degli aneddoti sui protagonisti storici della trasmissione. Stavolta si è tornati a parlare di Gemma ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 6 luglio 2022), ex cavaliere di, hatoGalgani nonmai il programma: l’intervista Sono tantissimi i fan diche ricordano la storia d’amore traGalgani e. Proprio l’ex cavaliere del dating show di Canale 5 hatola sua ex non dirà mai addio alla trasmissione. La dama di Torino durante il dating show (Via WebSource)Ogni anno nei mesi di pausa dispuntano spesso degli aneddoti sui protagonisti storici della trasmissione. Stavolta si è tornati a parlare di...

