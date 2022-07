Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’offensiva russa nel donbass dopo la conquista del Lugano si prosegue con la stessa strategia anche in zona X fuoco incessante nella filiera idee per cercare un amico prima di sfondare con le truppe nei centri abitati governatore di Dono infinite civili a Fuggire dalle città evacuare 350.000 persone intanto la Borderline e mette in guardia l’Unione Europea si prepara i nuovi tagli del gas il prossimo obiettivo dell’armata di Putin e slovenské sottoposta intensi bombardamenti da tre giorni con morti e feriti mentre le poche migliaia di persone sono state in città e invitate a scappare dalle autorità secondo l’uomo sono almeno 335 bambini morti dall’inizio della guerra la nuova arma degli Stati Uniti contro i missili ...